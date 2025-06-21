أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، السبت، تلقيها بلاغات عن سقوط مسيرات و "أجسام مشبوهة" في مناطق عدة بالمملكة دون إصابات، محذرة من الاقتراب منها.

جاء ذلك في بيان للمديرية (تتبع لوزارة الداخلية)، أفادت فيه بتلقيها "بلاغات عديدة وردت منذ صباح اليوم (السبت) حول حوادث سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة (لم تحدد مصدرها) في مناطق عدة من المملكة".

وأضافت أن "هذه الحوادث تسببت بأضرار مادية في منزل ومركبة في موقع واحد فقط، وهو منطقة الذنيبة في الرمثا (شمال)، دون تسجيل أية إصابات بشرية أو أضرار في أي من المواقع الأخرى".

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة باشرت بالتعامل معها والتحقيق فيها، وفق البيان ذاته.

وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة "عدم الاقتراب من أية أجسام مشبوهة قد تكون خطيرة جدا، بسبب ما قد تحتويه على مواد متفجرة أو سامّة".

ودعت إلى "ضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عن هذه مثل الحوادث، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصة للتعامل والتحقيق".

والخميس، أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، أن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في مناطق متفرقة بالمملكة، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على إيران.

وفي اليوم ذاته، أعلنت مديرية الأمن العام، إصابة طفلين بسقوط طائرة مسيرة في لواء الأزرق وسط المملكة، في ثاني حادثة منذ بدء التصعيد، بعد إصابة 3 أشخاص في إربد (شمال) جراء سقوط جسم مجهول، قبل أسبوع.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، أغلق الأردن مجاله الجوي عدة مرات، وأعلن اعتراض أجسام جوية دخلت أجواءه، مؤكدا رفضه أن يكون ساحة للصراع بين أطراف النزاع.