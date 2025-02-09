في خطوة غير مسبوقة، نشر صانع المحتوى الأمريكي الشهير جيمي دونالدسون، المعروف بـ"مستر بيست"، فيديو جديد بعنوان "قضيت 100 ساعة داخل الأهرامات!"، حيث استعرض تجربته الفريدة في استكشاف أهرامات الجيزة.

خلال مدة الفيديو البالغة 21 دقيقة، اصطحب مستر بيست المشاهدين في جولة داخل الأهرامات، مستعرضًا الممرات الضيقة والغرف السرية التي لا تتاح للجمهور العام، حيث رافقه في هذه الجولة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، الذي قدم شرحًا تاريخيًا مفصلًا عن بناء الأهرامات وأسرارها.

في الفيديو، استعرض مستر بيست استخدامه لتقنيات تصوير متقدمة، بما في ذلك معدات سينمائية حديثة، لإبراز عظمة الأهرامات وتفاصيلها الدقيقة، مشيرا إلى التحديات التي واجهها أثناء التصوير في المساحات الضيقة والمظلمة داخل الأهرامات، مما أضاف بُعدًا جديدًا لتجربته.

نبذة عن مستر بيست

يُعتبر جيمي دونالدسون، المولود في 7 مايو 1998، من أبرز صناع المحتوى على منصة يوتيوب. اشتهر بتقديمه لمقاطع فيديو تتضمن تحديات فريدة ومشاريع خيرية ضخمة، مما جعله يحظى بمتابعة واسعة تجاوزت 100 مليون مشترك. تتميز محتوياته بالإنتاج الضخم والأفكار المبتكرة التي تجذب جمهورًا عالميًا.

الضجة المصاحبة للإعلان

قبل نشر الفيديو، أعلن مستر بيست عن نيته استئجار أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة لتصوير محتواه، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن مدى صحة هذا الادعاء وتأثيره على الموقع الأثري. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور زاهي حواس أن مستر بيست حصل على التصاريح اللازمة للتصوير، وأنه لم يتم استئجار الأهرامات بالمعنى الحرفي، بل تم السماح له بالتصوير لمدة 4 أيام بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.

الجدير بالذكر أن الفيديو حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة في غضون 4 ساعات من نشره، مما يعكس الاهتمام العالمي بمحتوى مستر بيست وبالأهرامات المصرية.