قوى عراقية ترفض التهديدات لإيران لتعارضها مع كل الأعراف والمواثيق الدولية

أعلنت القوى السياسية في العراق المنضوية تحت إئتلاف إدارة الدولة رفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

كما جددت قوى إئتلاف إدارة الدولة، خلال إجتماع لها عقد في مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس البرلمان هيبت حمد الحلبوسي وبمشاركة قادة الكتل والتيارات السياسية المنضوية في الائتلاف،

الترحيب والدعم الكامل للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستضيفها سلطنة عُمان ، وعلى ضرورة إعتماد لغة الحوار الجاد وتغليب خيارات التفاوض، بما يضمن تجنيب المنطقة والعالم ويلات الحروب التي لا تخدم أي طرف، بل تزيد من حدة الأزمات الإنسانية والإقتصادية التي تعاني منها المنطقة والعالم.

وثمن المجتمعون جهود الدول العربية والإسلامية لمنع إندلاع الحرب ورفض التهديدات التي تطال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة تتقاطع مع كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد الإجتماع على ضرورة دعم الإجراءات الحكومية الجوهرية والمهمة، الرامية إلى تعزيز الحلول الاستراتيجية البناءة ومساندة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة، والقرارات المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وإيقاف جميع أشكال التهريب، إضافة إلى دعم خطواتها في الحدّ من التهرب الضريبي والجمركي وأهمية الخطط الإصلاحية التي تستهدف حماية المنتج المحلي وتنمية الصناعة الوطنية، وكل ما من شأنه تنويع مصادر الدخل وتجاوز الاعتماد الكلّي على النفط.

كما ناقش الإجتماع بإستفاضة ملف السجناء من عناصر تنظيم داعش المنقولين من سوريا إلى العراق، حيث دعم الائتلاف الإجراءات القانونية والقضائية التي يقوم بها العراق، بخصوص المنقولين لضمان العدالة، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم العراق بهذا الملف، وكذلك دعوة الدول التي يحمل هؤلاء الارهابيون جنسياتها، إلى تسلّمهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.





