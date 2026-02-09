انتخاب الدكتور عادل لبيب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية

انعقدت الجلسة الأولى لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، بدعوة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بتشكيله الجديد الذي يضم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا الأسبق، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور يحيى زكريا عيد رئيس جامعة كفر الشيخ والمشرف على جامعة كفر الشيخ الأهلية، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والدكتور رضا إبراهيم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، والقمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري وبلقاس، واللواء السيد حامد مدير أمن محافظة مطروح سابقًا، واللواء د. مهندس أيمن إبراهيم مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووكيل أول وزارة الإعلام السابق، واللواء حسن محمد، والمهندس فوزي محمود الرفاعي، والمهندس عز الدين حسن عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الحميد بدوي عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتورة منى عبد العاطي عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التعليم سابقًا، وأحمد علاء الدين رجل أعمال.

في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أهمية الدور الذي باتت تقدمه الجامعات الأهلية منذ نشأتها، كإضافة قوية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الحرص على أن تمثل الجامعات الأهلية نموذجًا لتعليم عالٍ يواكب التغيرات العالمية ويلبي متطلبات التنمية المستدامة للدولة، مع الحرص على تقديم برامج دراسية حديثة، والاهتمام بالعلوم ودعم الابتكار.

وأشار الوزير إلى أن بداية أول جامعة مصرية، وهي جامعة القاهرة، كانت جامعة أهلية، ثم شهدت الجامعات الأهلية نقلة نوعية من خلال عدة مراحل؛ بدأت بالمرحلة الأولى التي اشتملت على جامعة النيل الأهلية، والجامعة الفرنسية في مصر، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وجامعة مصر للمعلوماتية، ثم الجامعات الدولية، وتشمل جامعات الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان الدولية، والمنصورة الجديدة، والتي جاءت بهدف إدخال مفهوم الجامعات الذكية من الجيل الرابع، وهو مفهوم حرصت الوزارة على تعزيز منظومة التعليم العالي به، ثم الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات وموارد الجامعات المصرية.

وأوضح الوزير أن الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية تُعد متصلة ومنفصلة عن الجامعة الحكومية في آنٍ واحد، منوهًا إلى ضرورة مراعاة هذا الرابط بالجامعة الحكومية، بالحفاظ على التواصل والتكامل بين الجامعتين مع تحقيق تجربة منفردة ومتميزة في كل منهما، تراعي تقديم البرامج والتخصصات الدراسية التي تواكب العصر وبالمستوى المطلوب منها، وتحافظ على الثقة المجتمعية في أدائها، مؤكدًا الاهتمام بتوفير برامج تعليمية متكاملة، ودعم الشراكات الدولية، والتحالف مع قطاع الصناعة، والمتابعة المستمرة لأداء الجامعات الأهلية.

ونوّه الوزير إلى الحرص على أن يضم تشكيل مجالس أمناء الجامعات الأهلية نخبة من القامات المتنوعة في مجالات مختلفة، تشمل المجال الأكاديمي والصناعة والحكومة والمجتمع المدني، لما يمثّله هذا التنوع من قيمة مضافة تسهم في تكامل الرؤى، ودعم اتخاذ القرار بما يضمن تجربة منفردة تستجيب لمتطلبات التنمية وسوق العمل.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اعتزاز المحافظة بالمكانة المتميزة التي حققتها جامعة كفرالشيخ داخل منظومة التعليم الجامعي، وما تمثله من صرح علمي وبحثي يعكس حجم التطور الذي تشهده المحافظة، منوهًا إلى أن جامعة كفرالشيخ الأهلية تمثل نموذجًا متميزًا وإضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتسهم من خلال دورها في إتاحة فرص تعليم متميز لأبناء كفرالشيخ والمحافظات المجاورة، في دعم لخطط التنمية الشاملة للدولة، مؤكدًا استمرار تقديم أوجه الدعم لجامعة كفرالشيخ الأهلية بما يضمن استدامة تميزها.

ووجّه محافظ كفرالشيخ الشكر للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمه المتواصل لتطوير منظومة التعليم الجامعي، مثمنًا التعاون البناء بين الوزارة والمحافظة بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وقدم الدكتور يحيى زكريا عيد رئيس الجامعة عرضًا حول جامعة كفر الشيخ الأهلية، والبنية التحتية للجامعة والبرامج الدراسية التي تقدمها، وأوضح أن الجامعة منذ نشأتها انطلقت انطلاقة قوية في معظم التخصصات الدراسية المطلوبة لتلبي احتياجات أبناء المحافظة، لافتًا إلى أنها شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي والطلاب لما تتمتع به جامعة كفر الشيخ الحكومية من ثقة ومصداقية، وأشار إلى أن عدد الطلاب الحاليين بجامعة كفر الشيخ الأهلية يزيد على 3500 طالب في 12 برنامجًا دراسيًا.

وخلال الجلسة الإجرائية تم اختيار الدكتور عادل لبيب رئيسًا لمجلس أمناء جامعة كفر الشيخ الأهلية، والدكتور رضا إبراهيم نائبًا للرئيس، والدكتورة منى عبدالعاطي أمينًا للمجلس.