إضراب معلمي المدارس الحكومية في سان فرانسيسكو بشأن الأجور

أضرب الآلاف من معلمي المدارس الحكومية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الاثنين، في أول إضراب لهم في المدينة خلال نحو 50 عاما.

ويأتي الإضراب بعدما لم يتوصل المعلمون والمقاطعة لاتفاق بشأن زيادة الأجور والإعانات الصحية وتوفير المزيد من الموارد للطلاب من ذوي الهمم.

وأغلقت منطقة مدارس سان فرانسيسكو الموحدة كل مدارسها البالغة 120 مدرسة وقالت إنها سوف توفر دراسة مستقلة لبعض طلاب المنطقة البالغ عددهم 50 ألف طالب.

ويعتزم قادة نقابة معلمي سان فرانسيسكو المتحدين عقد مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين بشأن الإضراب والتظاهر عند مجلس بلدية سان فرانسيسكو. ومن المقرر استئناف المفاوضات منتصف نهار الاثنين.