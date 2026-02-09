رسائل تظهر عرض الأمير البريطاني السابق آندرو ملفات تجارية على إبستين



أظهرت رسائل بريد إلكتروني أن آندرو، الشقيق الأصغر للملك البريطاني تشارلز، أطلع جيفري إبستين المدان في جرائم جنسية على وثائق تجارية بريطانية رسمية في العام 2010، خلال عمله مبعوثا حكوميا.

وواجه الأمير السابق (65 عاما)، تدقيقا لسنوات بشأن صداقته مع إبستين، وهي علاقة كلفته وجوده في العائلة المالكة وألقابه ومنزله.

ونفى آندرو مرارا ارتكاب أية مخالفات، وفي أحدث مجموعة من الملفات التي نشرت في الولايات المتحدة، أظهرت رسائل بريد إلكتروني أن آندرو أرسل إلى إبستين تقارير عن فيتنام وسنغافورة ودول أخرى، والتي أُرسلت ضمن رحلة قام بها بصفة رسمية.

ويُحظر عادة على المبعوثين التجاريين مشاركة الوثائق الحساسة أو التجارية بموجب قواعد السرية.

وعلى مدار الأيام الماضية، أوقعت أحدث مجموعة تنشر من ملفات إبستين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أكبر أزمة خلل فترة رئاسته للوزراء، بعد أن عين أحد معارف إبستين، بيتر ماندلسون، سفيرا لدى الولايات المتحدة.

وشارك ماندلسون، شأنه شأن آندرو، فيما يبدو ملفات حكومية حساسة بين عاميْ 2009 و2010 مع إبستين، وتحقق الشرطة في مزاعم سوء السلوك في منصب عام.

وقالت شرطة "تيمز فاليط الأسبوع الماضي، إنها "تراجع ادعاءً جديدا ضد آندرو يتعلق بنقل امرأة إلى عنوان في وندسور في ضوء أحدث ملفات إبستين"، بحسب وكالة رويترز" للأنباء.

واضطر آندرو، الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث، للتنحي عن جميع مهامه الملكية الرسمية في 2019، قبل أن يجرده تشارلز من لقب الأمير في أكتوبر الماضي، فيما نُقل آندرو من قصره الأسبوع الماضي.