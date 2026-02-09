الرئيس الباكستاني: أفغانستان أوجدت ظروفا مشابهة أو أسوأ من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر

حذر الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، من أن حكومة طالبان في أفغانستان أوجدت ظروفا "مشابهة أو أسوأ" من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر 2001، في إشارة إلى تصاعد التوتر مع كابول عقب الهجوم الذي استهدف مسجدا في إسلام آباد الأسبوع الماضي، والذي قال محللون، اليوم الاثنين، إنه يسلط الضوء على قدرة الجماعات المسلحة على الوصول إلى العاصمة الباكستانية.

وأدلى آصف علي زرداري بهذه التصريحات أثناء توجيهه الشكر للمجتمع الدولي على إدانته التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا شيعيا يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 31 مصليا وإصابة 169 آخرين.

وبدون توجيه اتهام مباشر إلى الهند، قال زرداري أيضا إن الجار الشرقي لباكستان "يقدم الدعم لنظام طالبان ويشكل تهديدا ليس لباكستان فحسب، بل للأمن والسلام الإقليميين والدوليين."

وشدد زرداري، في بيان صدر أمس الأحد، على أن باكستان "تبدي اعتراضا شديدا على الوضع في أفغانستان، حيث أوجد نظام طالبان ظروفا مشابهة أو أسوأ من تلك التي سبقت هجمات 11 سبتمبر، حين كانت التنظيمات الإرهابية تشكل تهديدا للسلام العالمي."