واشنطن تتهم وزير الصناعة الفنزويلي بتهريب المخدرات

وجه مدعي عام فيدرالي أمريكى -اليوم السبت- الاتهام إلى وزير الصناعة الفنزويلي من أصل سوري طارق العيسمي بالتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية وتتعلق بتهريب المخدرات.

ونقل بيان المدعي العام الفيدرالي في مانهاتن عن محقق خاص في وزارة الأمن الداخلي، قوله إن العيسمي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بعد تصنيفه ضمن قائمة الاتجار بالمخدرات مطلع عام 2017، "استخدم موقعه في السلطة للانخراط في تجارة المخدرات الدولية" و"التحايل على العقوبات".

وهي المرة الأولى التي يتهم فيها وزير فنزويلي في الولايات المتحدة منذ بداية الأزمة الفنزويلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت لائحة الاتهام التي نشرها المدعي العام الفيدرالي أن العيسمي -44 عاما- وشريكا مفترضا هو سامارك خوسيه لوبيز بيلو، انتهكا عقوبات الوزارة باستخدام طائرات خاصة تابعة لشركات أمريكية للسفر إلى روسيا وتركيا وجمهورية الدومينيكان.

وأكد البيان أن "العيسمي ولوبيز بيلو سيكونان مضطرين من الآن فصاعدا إلى التفكير مرتين قبل مغادرة فنزويلا كونهما مطلوبين من العدالة في نيويورك".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اعترفت أواخر يناير بزعيم المعارضة ورئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد، في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين، ما يعني أنه ليس بإمكان الولايات المتحدة التقدم بطلب لتسليم العيسمي.