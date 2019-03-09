تقارير: دويتشه بنك يبحث بشكل غير رسمي الاندماج مع كومرتس بنك

كشفت تقارير صحفية أن مصرف (دويتشه بنك)، أكبر مصرف ألماني، يعتزم بحث إمكانية الاندماج مع مصرف (كومرتس بنك)، ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، استنادا إلى دوائر مالية، أن مجلس إدارة دويتشه بنك قرر فتح باب المحادثات مع المصرف المنافس.

وتابعت الصحيفة نقلا عن هذه المصادر أنه كانت هناك بالفعل " اتصالات غير رسمية في دائرة ضيقة للغاية" مشيرة إلى أن هذه المحادثات في مرحلة لا تستدعي الإعلان عنها بعد.

ولم يتسن اليوم الحصول على تعليق من قبل متحدثين عن المصرفين على ما أوردته الصحيفة في تقريرها.