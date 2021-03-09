الفنان بانكسي يعتزم طرح لوحة في مزاد وتحويل عائداتها لهيئة الصحة البريطانية

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يعرض فنان الرسم الجرافيتي الغامض بانكسي في مزاد لوحة لطفل يلعب مع تمثال صغير لممرضة من أجل دعم هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا.

وتم تعليق العمل الفني ، المسمى "جيم تشينجر " في مستشفى ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا خلال الموجة الأولى من الوباء في بريطانيا العام الماضي.

في الصورة المرسومة باليد ، شوهد صبي صغير يلعب بدمية أنثى ترتدي قناعا وقبعة بينما دميتان لباتمان وسبيدرمان في صندوق قريب.

وقالت دار كريستيز للمزادات لوكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا ​"​إن اللوحة "تقدم صورة أمل" وتمثل "تحية شخصية لأولئك الذين يواصلون تحويل مسار الوباء".

وقالت كاثرين أرنولد من دار كريستيز لـ"بي أي ميديا" "كانت لعبة بانكسي (جيم تشينجر )بمثابة منارة للطاقم والمرضى في مستشفى ساوثهامبتون العام وكانت رغبة الفنان في بيعها بالمزاد على تحويل عائدات البيع إلى هيئة الصحة الوطنية البريطانية.

ومن المأمول أن يحقق الرسم أكثر من 3 ملايين جنيه استرليني((15ر4مليون دولار)لهيئة الصحة البريطانية.

وسوف يتم عمل نسخة من اللوحة واهدائها لمستشفى ساوثهامبتون.

ومن المقرر طرح اللوحة الاصلية في مزاد في 23من الشهر الجاري.