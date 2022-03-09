بايدن: سأبذل قصارى جهدي لتقليل زيادة الأسعار في الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينتش) إنه سيبذل قصارى جهده لتقليل زيادة الأسعار في الولايات المتحدة.

وأوضح بايدن في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "سأبذل قصارى جهدي لتقليل زيادة الأسعار التي يريدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هنا في الداخل".

وفرض بايدن في وقت سابق الثلاثاء حظرا على استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، في تصعيد كبير للجهود الغربية الرامية إلى تكبيل اقتصاد روسيا، وهو ما يزيد من التوتر في الأسواق العالمية للنفط.

وقال بايدن قوله في كلمة ألقاها فى البيت الأبيض: "الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. لن نشارك في دعم حرب بوتين".

وذكر بايدن أن الحرب في أوكرانيا ستسبب ارتفاعا إضافيا في أسعار البنزين، لكنه حذر صناعة النفط والغاز من زيادات مفرطة وتفوق الحد في الأسعار.