أعاد مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التأكيد على كافة ما ورد ببيان المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم ٢٨ فبراير الماضي من مبادئ أساسية للموقف العربي الجماعي إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنها التأكيد على تمسـك الدول العربية بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة القائمة على صيانة سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها والتأكيد على ضرورة العمل في أقرب فرصة للوصول إلى حل دبلوماسي يرى المجلس أنه يشكل المخرج الوحيد من هذه الأزمة بما يحقن دماء الأبرياء ويوقف تدهور الوضع الإنساني المأساوي.

وأكد المجلس - في بيان أصدره في ختام أعماله اليوم - أن الدول العربية، وإذ ترى خطورة استمرار التوجه نحو تصعيد الأزمة، تؤكد على تمسكها بعدم تسييس عمل المنظمات الدولية والمتخصصـة ذات الطابع الفني في مختلف المجالات، وتجنب المواجهات السياسية والدبلوماسية المتزايدة، وتجنب أي ازدواجية للمعايير الدولية.