روما يهزم سوسيداد بثنائية ويقترب من التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد الإسباني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لمصلحة روما في الدقيقة 13، فيما تكفل الألباني ماراش كومبولا بإحراز الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 87.

وأصبح يكفي روما، الذي توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب منافسه يوم الخميس القادم، لاستكمال مشواره في الدوري الأوروبي.

وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت اليوم عن فوز بايرليفركوزن الألماني على ضيفه فرينكفاروش المجري بثنائية نظيفة، فيما تعادل يونيون برلين الألماني 3 / 3 مع ضيفه سانت جيلواز البلجيكي، وتعادل فريق أرسنال مع نظيره سبورتنج لشبونة.