كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أسر الشهداء وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة.

ومن بين المكرمين الشهيد نقيب محمد جمال عطية الأكشر، والذي استشهد يوم 24 مايو لعام 2015، ثم توفيت زوجته بعد 6 أشهر خلال أداء فريضة الحج.

وتسلم التكريم الابن بلال محمد جمال عطية الأكشر، وجدته صباح سيد جودة منصور، حيث حرص الرئيس السيسي على تقبيل الابن واحتضانه.

وتأثر الرئيس السيسي بكلام الطفل، الذي قال: «بابا استشهد في سيناء وأنا عندي سنة وشهرين، أنا ملحقتش أشوف بابا لكن كنت بسمع عن بطولاته من تيتة وأصحابي وكانوا بيقولوا ليي ديما، بابا بطل وعمره ما خاف».

وأضاف: «بعد استشهاد بابا بـ6 شهور، ماما راحت الحج وكان حلمها تلحق بابا في الجنة وماتت في السعودية، كان نفسي أعيش معاكم لكن مدام ربنا عاوز كده أنا مش زعلان، أنا عاوزكم تكونوا مبسوطين في الجنة».

وأكمل: «بكتب لكم جوابات وبقول لكم وحشتوني أوي، اطمنوا عليا إن شاء الله هكبر وأبقى ضابط وأجيب حق بابا واحقق حلم ماما».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 9 مارس، الندوة التثقيفية الـ37 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر كل عام بيوم الشهيد والمحارب القديم، في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس الأركان خلال حرب الاستنزاف.