محمد الشامي يؤجل تجديد عقده مع الإسماعيلي

قرر محمد الشامي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تأجيل تجديد عقده مع الدراويش، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورفض محمد الشامي تجديد عقده مع الإسماعيلي في الوقت الحالي، حيث قرر اللاعب تأجيل حسم ملف التجديد لنهاية الموسم الجاري، وذلك لدراسة العروض المقدمة له من أندية الدوري الممتاز لاختيار أفضلها.

محمد الشامي، كان قريبًا من الانضمام لصفوف المصري في الميركاتو الشتوي الماضي، حيث وقع على عقود انضمامه للفريق البورسعيدي، ولكن الاختلاف حول المقابل المادي بينت إدارة الناديين حال دون إتمام الصفقة.

ويُعد اللاعب صاحب الـ27 عامًا أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها حمزة الجمل، في تشكيل الإسماعيلي، حيث لعب مع الفريق هذا الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري، أحرز خلالها 3 أهداف.