مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن استمرار فتح باب التقديم لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي عن استمرار فتح باب التقديم لمسابقة ممدوح الليثي للسيناريو في دورتها الـ41 للعام الجاري، وذلك حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وفقًا لشروط وضوابط محددة وضعتها اللجنة المنظمة.

حيث تشترط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، دون تحديد سن معيّن، وأن يكون السيناريو هو العمل الأول أو الثاني لصاحبه. كما يُشترط أن يكون مكتوبًا باللغة العربية باستخدام الكمبيوتر، وألا يكون قد شارك في أي مسابقة أخرى داخل أو خارج مصر، أو تم تنفيذه بالفعل.

ويتعهد المتقدم بعدم تنفيذ العمل قبل إعلان نتائج المسابقة بشكل نهائي، مع تقديم أي تعهدات أو مستندات تطلبها إدارة المهرجان. ويُلزم المتسابق بتقديم ثلاث نسخ ورقية من السيناريو (بعدد أعضاء لجنة القراءة)، ونسخة إلكترونية على C.D، بالإضافة إلى نسخة من السيرة الذاتية مطبوعة أو إلكترونية.

وتُشكّل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم الأعمال المشاركة، تتألف من نخبة من صناع السينما والنقاد والمثقفين، ويُراعى في تشكيلها الحياد التام، وألا تكون لأي من أعضائها صلة مباشرة بأي من المتسابقين. وتُسند رئاسة اللجنة لأحد الأعضاء الذي يتولى تنظيم العمل داخلها، ويقوم بإبلاغ إدارة المهرجان بنتائج التحكيم النهائية وأسماء الفائزين لدعوتهم لحضور حفل الختام وتسليم الجوائز.

يشار إلى أن مسابقة "ممدوح الليثي" للسيناريو تعتبر واحدة من أهم منصات اكتشاف ودعم المواهب الشابة في مجال كتابة السيناريو في مصر. وتُقام المسابقة سنويًا بدعم من عائلة السيناريست الكبير الراحل الأستاذ ممدوح الليثي، ويمثلها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بهدف تشجيع كتاب السيناريو الجدد وفتح آفاق التواصل بينهم وبين الوسط السينمائي المحلي والدولي.

وتُقام المسابقة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي منذ دورته الثلاثين عام 2014، ويُعلن عن نتائج المسابقة في حفل افتتاح الدورة القادمة للمهرجان، بحضور الفائزين دون الإفصاح مسبقًا عن ترتيب الجوائز أو قيمتها المالية، والتي تبلغ مجتمعة 50 ألف جنيه مصري. كما يُمنح الفائزون شهادات تقدير تقدَّم من رئيس المهرجان.



