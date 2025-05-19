تشخيص حالة الرئيس الأمريكى السابق بايدن تشير لإصابته بسرطان البروستاتا

تم تشخيص إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بسرطان البروستاتا، وفقا لما ذكره مكتبه اليوم الأحد.

وكان قد تم فحص بايدن من جانب الأطباء الأسبوع الماضي بعد ظهور أعراض صعوبة في التبول، حيث تم اكتشاف ورم صغير في البروستاتا.

وتم تشخيص إصابة بايدن بسرطان البروستاتا، أمس الأول الجمعة، حيث كانت خلايا السرطان قد انتشرت إلى العظام.

وقال مكتب بايدن: "على الرغم من أن هذا يمثل شكلا أكثر شراسة من المرض، فإن السرطان يبدو حساسا للهرمونات مما يتيح إمكانية التحكم الفعال في المرض، ويراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه."