حماس: مصادقة الاحتلال على بناء جدار أمني عند حدود الأردن لن يحميه من تداعيات جرائمه

قالت حركة حماس، إن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على بناء جدار أمني عند الحدود الشرقية مع الأردن لن يحميه من تداعيات جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وذكرت في بيان، مساء الأحد، أن مخططات الاحتلال الاستيطانية ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على طريق المقاومة كسبيل ناجع لتحرير فلسطين.

وأشارت إلى فشل مشاريع الجدار الأمني التي بناها الاحتلال سابقا، في مواجهة المقاومة وغضب الشعب الفلسطيني الذي لا ينطفئ إلا بطرد المحتل واستعادة حقوقه التاريخية، مؤكدا أن هذا الفشل سيتكرر أيضا مع الجدار الأمني الجديد.

ولفت إلى أنه أمام مخططات الاحتلال وجرائمه المتزايدة، فهي تدعو إلى موقف عربي وإسلامي موحد وقوي وضاغط على الاحتلال لإفشال مشاريعه الاستعمارية، ومخططاته بالتوسع والسيطرة في المنطقة.

وصادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، على بناء جدار أمنيّ على الحدود الشرقيّة مع الأردن، وكذلك على خطة لتعزيز الاستيطان في الأغوار.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الكابينيت صادق على إقامة حاجز (جدار) أمني على الحدود الشرقية مع الأردن، وكذلك على خطة لتعزيز القبضة (الاستيطانية) على الغور، من خلال إنشاء بؤر استيطانية عشوائية، ومدارس عسكرية، ومزارع زراعية، وغيرها.