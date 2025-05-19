سموحة: الأندية وافقت بالإجماع على إلغاء الهبوط في الدوري

أكد عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة، أن الأندية التي حضرت اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، اتفقت بالإجماع على قرار إلغاء الهبوط لكونه موسم استثنائي.

أضاف الغنيمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سبب إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي لكونه موسم استثنائي، مضيفًا «ليس منطقيًا أن يهبط فريق لم يستعد جيدًا للموسم وتفاجئ في نهايته بهبوطه».

أشار إلى أن الموسم الحالي رغم أنه استثنائيًا، لكنه كان مميزًا ورائعًا بانتهائه مبكرًا ما يمنح أندية الدوري المصري، فرصة تصل إلى شهرين ونصف الشهر للاستعداد جيدًا للموسم الجديد الذي سيشارك فيه 21 فريقًا.

أضاف الغنيمي «الدوري المقبل سينتهي يوم 30 مايو 2026، ومن الصعب إلغاء الهبوط في الموسم المقبل للدوري، وإذا تلقينا دعوة لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية سنحضر بشكل طبيعي».

واختتم حديثه، قائلًا: «تم الاتفاق على قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن، و3 تحت السن لكل فريق، بينما في المباراة يحق لكل نادٍ 5 فوق السن، ولاعب واحد تحت السن».