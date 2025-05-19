الشرطة الألمانية تبحث عن رجل أصاب 5 أشخاص بآلة حادة أمام حانة

أعلنت الشرطة الألمانية، الأحد، أنه يعتقد أن رجلا أصاب ما لا يقل عن 5 أشخاص بآلة حادة في مدينة بيليفيلد غربي ألمانيا.

ولا يزال الجاني هاربًا، وتبحث الشرطة عنه من خلال إطلاقها نداءً علينا للمساعدة في التعرف عليه. وتشتبه الشرطة في أن الجاني (35 عامًا) ينحدر من مدينة هارزيفينكل.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة، أُصيب أربعة من الضحايا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى، وأحد هؤلاء في حالة حرجة تهدد حياته. كما يُرجّح أن الجاني نفسه قد أُصيب في وجهه.

ولا تزال ملابسات الجريمة ودافع الجاني غير معلومة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، هاجم المشتبه به المجهول مجموعة من المحتفلين بشكل عشوائي أمام حانة وسط المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم باستخدام سلاح.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن الضحايا ينتمون إلى ما يُعرف بـ"المشجعين المثيرين للمشكلات" في أوساط كرة القدم في بيليفيلد، وتتراوح أعمارهم بين 22 و27 عامًا. ويُعْتَقَد أنهم حاولوا الدفاع عن أنفسهم بتوجيه ضربات إلى المهاجم، الذي فرّ بعدها من المكان.

وخلال عمليات البحث وجمع الأدلة في مسرح الجريمة، تحفظت الشرطة على عدة سكاكين، كما عثرت على حقيبة يُرجّح أن الجاني تركها خلفه، وتحتوي على وثائق شخصية وزجاجة تحوي سائلًا مجهولًا تنبعث منه رائحة تشبه البنزين.

وفي إطار عملية المطاردة، قامت الشرطة بتفتيش عدد من المواقع في مدينة هارزيفينكل، لكن ذلك لم يُفضِ إلى القبض على المشتبه به.

وطلبت الشرطة من الشهود الإدلاء بأي معلومات قد تكون مفيدة، لكنها حذّرت من الاقتراب من الرجل، لأنه يُعتقد أنه لا يزال مسلحًا، ونصحت بالاتصال بخدمة الطوارئ في حال رؤيته.

وفي وقت الظهيرة، فعّلت الشرطة رقم هاتف خاصًا بالشهود، كما دعت المواطنين إلى تحميل أي صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالحادث على بوابة البلاغات الخاصة بشرطة ولاية شمال الراين-وستفاليا (تقع بها بيليفيلد). وتم تشكيل لجنة من المباحث الجنائية لمتابعة القضية.