الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي للأئمة وخطباء المكافأة المرشحين للإيفاد الخارجي

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد إجراء الاختبار الشفوي للمتقدمين من الأئمة وخطباء المكافأة للاستعانة بهم في الإيفاد الخارجي عند الحاجة، وذلك من الديوان العام ومديريات: الإسماعيلية، بورسعيد، والغربية، حيث من المقرر عقد الاختبار يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، بمسجد النور بالعباسية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأكدت الوزارة أنه لن يُسمح بدخول لجنة الاختبار دون إحضار صورة سارية من بطاقة الرقم القومي مدون بها الوظيفة بالنسبة للأئمة، إلى جانب صورة شخصية حديثة، وصورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصول.

وشددت على أنه سيتم استبعاد من لم تنطبق عليه شروط المسابقة في أي مرحلة، كما يُعد المتخلف عن الحضور معتذرًا.

وأتاحت الوزارة القائمة الكاملة بأسماء المرشحين من هنا.



