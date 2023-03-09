رئيس البرلمان العربي يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني بالقاهرة

استقبل رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم، رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، بالقاهرة، معربا عن تقدير البرلمان العربي لدور المملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز منظومة العمل العربي المشترك تحت قيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وكذلك دور المملكة الأردنية الداعم دائماً للبرلمان العربي، ومساعدته على القيام بالدور المنوط به في خدمة مصالح الشعب العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بداية اللقاء، على حرص البرلمان العربي على التنسيق والتعاون مع مجلس الأعيان الأردني في مجمل القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، خاصة القضية الفلسطينية، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشأن العربي وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الدول العربية ومشكلة الأمن الغذائي العربي، معرباً عن تقدير البرلمان العربي لدور المملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك في ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ونوه رئيس البرلمان العربي إلى أن البرلمان العربي، يعمل على إطلاق مبادرات فعالة لمواجهة هذه التحديات وطرحها في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية، وأخر هذه المبادرات الوثيقة التي صدرت عن مؤتمر البرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية تحت عنوان وثيقة الأمن الغذائي العربي.

وثمن "العسومي" الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، وكذلك جهود المملكة لحماية المقدسات في مدينة القدس، وذلك في ظل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، في مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الأردن الذي يمثل خط الدفاع الأول عن القدس، وذلك في ظل التحديات الجمة التي تواجهه في الوقت الراهن، مشددا على أن البرلمان العربي سيظل داعما بشكل دائم لكافة القضايا التي تهم المملكة الأردنية وتخدم مصالح شعبها، ومصالح الشعوب العربية بشكل عام .

من جانبه أكد فيصل الفايز على أهمية دور البرلمان العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات العربية، من خلال وضع استراتيجيات يمكن الاسترشاد بها للخروج بحلول ناجعة لمواجهة هذه الأزمات والتحديات ، مشيراً إلى ضرورة هذا الدور للحد من التدخلات الخارجية في شئون الدول العربية بدعوى حل الأزمات التي تواجه بعض الدول العربية .

وشدد الفايز على ضرورة تعزيز التعاون والتكاتف بين البرلمانات العربية لوضع خارطة طريق برلمانية عربية للتعامل مع المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وكذلك إيجاد حلول تطبق على أرض الواقع لمواجهة مشكلات الفقر والبطالة، التي يعاني منها عدد كبير من الدول العربية.

حضر الاجتماع من جانب البرلمان العربي المستشار كامل محمد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شئون الرئاسة بالبرلمان العربي، ومن الجانب الأردني السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وعطوفة السيد علي الزيود أمين عام مجلس الأعيان والدكتور سالم الهويمل مدير عام مكتب دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني.