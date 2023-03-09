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رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع السوداني ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد

رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
د ب أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 6:25 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 6:25 ص

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن رئيسي أبلغ السوداني أن "العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة".

واستعرض الرئيس الإيراني تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين، "لاسيما الاتفاقيات البناءة التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران"، وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون ، لاسيما في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

وبدوره قال السوداني إن "حكومة العراق وشعبه يقدّران على الدوام دعم ومساعدة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة"، بحسب مهر.

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