بولندا: مزارعون ألمان وبولنديون وتشيكيون يتظاهرون للتنديد بسياسة الزراعة الأوروبية

تظاهر مزارعون ألمان وبولنديون وتشيكيون، اليوم السبت، في الجانب البولندي من المعبر الحدودي الواقع بالقرب من مدينة بوجاتيانا للإعراب عن احتجاجهم على السياسة الزراعية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي واستيراد منتجات زراعية رخيصة من أوكرانيا.

وحسبما ذكر رئيس مبادرة "الأرض تخلق التواصل" في موقع المظاهرة، فإن ما مجموعه 4000 مزارع تجمعوا مع 150 جرارا في الاحتجاجات في المثلث الحدودي الذي يجمع بين الدول الثلاث بولندا وألمانيا والتشيك مشيرا إلى أن الاحتجاجات أدت إلى ازدحام مروري.

ولم تتوافر معلومات للشرطة الألمانية نظرا لأن الاحتجاجات وقعت على الجانب البولندي، لكن الشرطة الألمانية أعلنت أنها أحيطت علما بهذه الاحتجاجات.

وبعث المزارعون برسالة مشتركة إلى الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية، طالبوا فيها بإعادة النظر في السياسة الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ووجه المزارعون أيضا انتقادات لما يُعرف بـ "الصفقة الخضراء" في الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى جعل أوروبا قارة محايدة مناخيا بحلول عام 2050.

وطالب المزارعون بزيادة حق تقرير المصير في إدارة المزارع الخاصة بهم، كما طالبوا أيضا بعدم السماح بإدخال واردات - مثل الحبوب من أوكرانيا - إلى أوروبا بشكل غير خاضع للرقابة محذرين من أن مثل هذه الواردات ستدمر الأسواق في البلدان الثلاثة.