 زيلينسكي: مقتل 20 مدنيا على الأقل في هجوم روسي بقنبلة انزلاقية على قرية شرقي أوكرانيا
الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 3:48 م القاهرة
زيلينسكي: مقتل 20 مدنيا على الأقل في هجوم روسي بقنبلة انزلاقية على قرية شرقي أوكرانيا

كييف - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 2:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 - 2:33 م

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 20 مدنيا لقوا حتفهم عندما استهدفت قنبلة انزلاقية روسية قرية بشرق البلاد أثناء توزيع المعاشات.

وأوضح زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام"، أن القنبلة استهدفت قرية ياروفا في منطقة دونيتسك.

ووصف الهجوم بـ"الوحشي للغاية"، مطالبا المجتمع الدولي بجعل روسيا تدفع ثمن غزوها اقتصاديا من خلال فرض عقوبات إضافية.

وكتب زيلينسكي: "لا يجب أن يبقى العالم صامتا".

وأضاف: "لا يجب أن يظل العالم خاملا.. يجب أن تتحرك الولايات المتحدة. يجب أن تتحرك أوروبا.. يجب أن تتحرك مجموعة العشرين.. هناك حاجة لإجراء قوي حتى تتوقف روسيا عن إيقاع قتلى".

