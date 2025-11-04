أول تعليق من نيجيريا على تصريحات ترامب بشأن استهداف المسيحيين

أصدرت نيجيريا، اليوم الثلاثاء، أول تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها بالتدخل عسكريًا ردا على ما قال إنها "عمليات قتل تستهدف المسيحيين".

وقال وزير الخارجية النيجيري، يوسف توجار، في مؤتمر صحفي في برلين، إن دستور البلاد لا يسمح بالاضطهاد الديني، مضيفا: "من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتعتبر هذه أول تصريحات لمسئول حكومي نيجيري ردا على تهديدات ترامب، التي أطلقها، يوم الأحد.

وقال ترامب على منصات التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه طلب من البنتاجون وضع خطة لهجوم محتمل لأن "المسيحيين يُقتلون بأعداد كبيرة جدا".

لكن توجار قال إن نيجيريا لديها "التزام دستوري بالحرية الدينية وسيادة القانون".

وحذر توجار، وإلى جانبه نظيره الألماني يوهان فاديفول، من أي محاولات لتقسيم نيجيريا على أسس دينية، مشيرا إلى أوجه تشابه مع السودان.

وقال: "ما نحاول أن نوضحه للعالم هو أنه لا ينبغي لنا أن نخلق سودانا آخر. رأينا ما حدث في السودان مع التحريض على تقسيمه على أساس الدين وعلى أساس الانتماءات القبلية، ويمكنكم رؤية الأزمة حتى بعد أن تم التقسيم على أساس الدين أو القبيلة".

وتنقسم نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، بالتساوي تقريبا بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية، ويشهد هذا البلد العديد من النزاعات التي يقول الخبراء إنها تودي بحياة مسيحيين ومسلمين على حد سواء.

ولاقت في الأسابيع الأخيرة روايات على منصات التواصل الاجتماعي عن "إبادة جماعية مسيحية"، و"اضطهاد" في نيجيريا، صدى في أوساط اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وأوروبا.

لم يقترح ترامب أي تقسيم لنيجيريا على أساس ديني، لكنه قال من دون دليل إن "آلاف المسيحيين يُقتلون ويتحمل إسلاميون متطرفون مسئولية هذه المذبحة الجماعية".