محمد سالم يقود هجوم المقاولون العرب أمام الإسماعيلي

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أعلن محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل لمباراة الإسماعيلي، اليوم السبت، على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

يحتل المقاولون العرب المركز الـ18 «الأخير» برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 ولديه 13 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: جوزيف أوشايا، أحمد علاء، فاروق نور الدين، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد الشيمي، محمود الشبراوي، فراس عايفية، معز أفولوا.

خط الهجوم: أمادو نياص، محمد سالم.