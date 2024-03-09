 موراتا يقود هجوم أتلتيكو مدريد لمواجهة قادش بالدوري الإسباني - بوابة الشروق
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موراتا يقود هجوم أتلتيكو مدريد لمواجهة قادش بالدوري الإسباني

محمد عاطف
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 4:54 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 4:54 م

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة قادش مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني «الليجا».

ويستضيف فريق قادش نظيره أتلتيكو مدريد علي ملعب رامون دي كارنازا، في الخامسة والربع من مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدردي لمواجهة اليوم كما يلي:

يان أوبلاك في حراسة المرمى

الدفاع: ماركوس يورينتي - جابريل باوليستا - فيتسل - ماريو هيرموسو

خط الوسط: ساول نيجويز - كوكي - رودريجو دي بول - صموئيل لينو

الهجوم: ممفيس ديباي - ألفارو موراتا.


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