 ساكا أساسيا في تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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ساكا أساسيا في تشكيل أرسنال لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 6:45 م | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 6:45 م

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الذي سيخوض مواجهة برينتفورد مساء اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق أرسنال نظيره برينتفورد على ملعب الإمارات، في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة اليوم كما يلي:

آرون رامسديل في حراسة المرمى

الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجاليس - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينو - مارتن أوديجارد - بوكايو ساكا

الهجوم: لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز.


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