أجواء رمضانية نظمتها إدارة متحف شرم الشيخ، احتفالًا بحلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة الأطفال، ضمن الفعاليات التي يقيمها المتحف في الاحتفالات والمناسبات المحلية والدولية، بهدف تنمية وعي النشئ، وربطهم بالأحداث الجارية من حولهم.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى تنظيم ورشة عملية بعنوان "أهو جه يا ولاد"، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجرى إقامة خيمة رمضانية ليمارس فيها الأطفال جميع الأجواء والعادات الرمضانية التي اعتاد المصريين بشكل عام، والمسلمين بشكل خاص، اتباعها خلال الشهر الكريم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الأطفال قاموا بتصنيع زينة رمضان من الورق والعجين، بهدف الحفاظ على إحياء التراث، إضافة إلى صناعة القطايف وطهيها، كما علق الأطفال فروع زينة رمضان داخل الخيمة، وسماع الأغاني التراثية المرتبطة بالشهر الكريم في أجواء من الألفة والسعادة.