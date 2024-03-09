مودي: حزب المؤتمر الهندي كان سيعمل 20 عاما لتحقيق ما أنجزناه في 5 سنوات

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، إن الأمر كان سيتطلب عشرين عاما من حزب المؤتمر الهندى المعارض للقيام بهذا النوع من أنواع العمل التنموى الذى نفذت حكومته في السنوات الخمس الماضية في شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مودي في أروناتشال براديش بعد الكشف عن مشاريع تنموية ضخمة في المنطقة، وفقا لوكالة "برس تراست أوف إنديا".

وأضاف: "سيصبح الشمال الشرقي رابطا قويا في تجارة الهند والسياحة وعلاقاتها الأخرى مع جنوب آسيا وشرق آسيا".

وقال مودي: "كان الأمر سيتطلب من (حزب) المؤتمر العمل 20 عاما للقيام بما فعلناه في السنوات الخمس الماضية في الشمال الشرقي".

وأضاف أنه يمكن للمرء أن يرى بوضوح ما هو "ضمان مودي" إذا زار أروناتشال براديش.

وذكر : "الشمال الشرقي بأكمله يراقب كيف يعمل ضمان مودي".

وأوضح رئيس الوزراء أيضا أنه عندما كان يعمل من أجل تنمية البلاد ، كان قادة كتلة المعارضة الهندية "يهاجمونه".

وافتتح مودي مشروعات تنموية بقيمة 556 مليار روبية(7ر6 مليار دولار)، في ولايات تقع شمال شرق الهند اليوم السبت، طبقا لما ذكره بيان حكومي.

وذكر البيان أنه تم تدشين المشروعات في قطاعات تشمل السكك الحديدية والطرق والصحة والإسكان والتعليم وبنية تحتية حدودية، في ولايات "مانيبور" و"ميجالايا" و"ناجالاند" و"سيكيم" و"تريبورا" و"أروناتشال براديش"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكشف مودي النقاب عن "نفق سيلا"، الذي سيربط ولاية "آسام" شمال شرق البلاد، بـ"تاوانج" بولاية "أروناتشال براديش" التي تتاخم الصين.

وافتتح رئيس الوزراء أيضا أول مصنع زيت في إطار مهمة دعم "زيت النخيل" في البلاد. وقال مودي إن المهمة ستجعل الهند، تعتمد على نفسها، في قطاع زيت الطعام وتعزز دخل المزارعين.