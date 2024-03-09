البنتاجون: إقامة ميناء مؤقت في غزة ستستغرق 60 يوما

أفادت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن إقامة ميناء مؤقت تعتزم الولايات المتحدة إقامته في قطاع غزة ستستغرق على الأرجح شهرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر، يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تستغرق عملية بناء الميناء المؤقت لكي يعمل بشكل كامل نحو 60 يوما.

وأضاف أنه بمجرد إقامته يمكن استخدامه على مدار 24 ساعة يوميا. وسيصبح من الممكن تسليم ما يصل إلى مليوني وجبة يوميا.

وأكد رايدر أنه في غضون ذلك، تبذل الولايات المتحدة جهودا لزيادة تسليم المساعدات بشكل كبير عبر البر، نظرا لأن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لنقل المساعدات إلى المنطقة التي تواجه الأزمة.

وأشار إلى أن الخطة هي إقامة رصيف عائم قبالة الساحل حيث يمكن أن ترسو عنده السفن التجارية التي تحمل مساعدات إغاثة.

ولفت إلى أنه سيتم نقل المساعدات إلى سفن أخرى تابعة للبحرية الأمريكية ونقلها إلى سد عائم حيث يمكن تفريغها في نهاية الأمر.

وأوضح رايدر أن الخطة تدعو إلى نشر جنود أمريكيين وسفن عسكرية قبالة الساحل، لكنها لا تتطلب نزول القوات الأمريكية إلى الشاطئ - ولا حتى إقامة الهياكل.