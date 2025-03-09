 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى


نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 10:44 ص

اقتحم مستوطنون، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك.


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين أدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين للمسجد المبارك، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط الأقصى والبلدة القديمة بالقدس، في محاولة للتضييق على المصلين الوافدين للمسجد خلال رمضان.

وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، طيلة رمضان، للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى طيلة الشهر الفضيل وما بعده، لإفشال أية مخططات تهويدية، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته خلال الشهر الفضيل، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة فيه.

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