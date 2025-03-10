بيان من وزارة الإعلام السورية حول أحداث الساحل

اتهمت وزارة الإعلام السورية، اليوم الأحد، جهات معادية (لم تسمها) بتكثيف حملاتها التحريضية عبر وسائل الإعلام، بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل.

وأوضحت الوزارة في بيان منشور عبر قناتها على تطبيق تليجرام، أنه رُصد خلال اليومين الماضيين، محاولات ممنهجة لإعادة تداول صور ومقاطع فيديو قديمة، يعود بعضها إلى سنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الوزارة إلى أن هدف هذه المحاولات هو التلاعب بالرأي العام وتقديمها على أنها أحداث جارية في الساحل السوري، في محاولة واضحة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي، مشددة على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي.

كما طالبت الوزارة وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متصاعد وممنهج.