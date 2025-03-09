رد الكاتب والمفكر الدكتور يوسف زيدان، على سؤال الإعلامية أميرة بدر «أنت كتبت كثيرًا عن العشق والغرام والهوى، لكنك فشلت في حياتك الزوجية؛ ألا ترى أن هذا تناقض؟».

وقال خلال استضافته ببرنامج «أسرار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الأحد: «لماذا فشلت؟ أنا لدي ثلاثة أولاد، واستمر زواجي 16 عامًا، ثم تغير الحال، ودوام الحال من المحال».

وتساءل: «إيه علاقة الحب بالزواج؟ الحب عاطفة وشعور، أما الزواج فهو مؤسسة اجتماعية، قد يتفق الاثنان وقد لا يتفقان»، مضيفا: «لو توقفنا عن الحب؛ نموت».

ورد على سؤال آخر حول حياته العاطفية: «بتحب مين دلوقتي؟»، قائلا: «بحب الكتكوت مثلاً، وبنقعد مع بعض نتناقش أنا وهو، النهاردة الصبح، قلت له دار الشروق طلبت مني أقدم ندوة، وسألته إيه رأيك؟ قال لي: مفيش مانع هاجي معاك، وبحب مي بنتي، وآية، وعلاء».