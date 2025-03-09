وزير العمل: دولة عربية طلبت 50 خريج تربية رياضية براتب 118 ألف جنيه شهريا

قال محمد جبران، وزير العمل، إن العامل المصري يتمتع بذكاء وخبرة مميزة تجعله يثبت وجوده في أي مكان تُتاح له فيه الإمكانيات بعد أن يحظى بالتأهيل الجيد، مستشهدا بتجربته محطة الضبعة النووية وكفاءة العمالة المصرية العاملة مع الشركات الروسية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن جميع البلدان تستهدف العمالة المصرية، لا سيما بعد اكتسابها خبرات واسعة من المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأعرب عن فخره بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن « العامل المصري مطلوب الآن بشكل كبير جدًا، والوزارة استقبلت طلبات توظيف كثيرة جدًا في الفترة الماضية».

وكشف عن طلب إحدى الدول العربية 50 شابا مصريا خريج كليات التربية الرياضية براتب يتجاوز 118 ألف جنيه شهريا، ضمن آخر طلبات التوظيف التي استقبلتها الوزارة.

وأوضح أن الوزارة لا تهدف إلى الربح من طلبات التوظيف؛ بل تقوم بالإعلان عن الفرص وإجراء الاختبارات اللازمة، مشيرا إلى أن الاختبارات التوظيف لا زالت جارية.