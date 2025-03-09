كوريا الجنوبية قد تبرم صفقة إضافية لتصدير دبابات كيه 2 إلى بولندا

من المتوقع أن تبرم كوريا الجنوبية صفقة جديدة لتصدير دبابات كيه-2 إلى بولندا في بداية الشهر المقبل، وفقا لما قاله مسؤولون حكوميون اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بموجب الصفقة المقترحة، والتي تبلغ قيمتها 9 تريليونات وون ( 2ر6 مليار دولار أمريكي)، من المتوقع أن تصدر سول 180 دبابة كيه -2 إضافية إلى بولندا، بحسب الحكومة.

يشار إلى أنه في أغسطس 2022 وقعت كوريا الجنوبية عقدها الأول مع بولندا بقيمة 4ر12 مليار دولار لتصدير 180 دبابة كيه-2 و 212 مدفع كيه-9 و48 طائرة إف إيه-50، ومنذ ذلك الحين تسعى إلى تصدير دفعة إضافية من دبابات كيه-2





