الصين ترفض تدخل الولايات المتحدة بشأن خليفة خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقدت بكين تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن من يخلف المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون في بكين، اليوم الاثنين، إن الصين ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأضاف أنه "يجب احترام أمن إيران وسيادتها وسلامة أراضيها".

ودعت بكين، مجددا إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب وإلى وقف فوري للعمليات العسكرية.

وأصر ترامب، على ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في اختيار خليفة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في 28 فبراير، وإلا فلن يظل في منصبه طويلا، حسب ما قاله الرئيس الأمريكي، أمس الأحد.

وأوضح ترامب، لشبكة (أيه بي سي نيوز): "إذا لم ينل موافقتنا، فلن يظل في منصبه طويلا".

وبعد ذلك بوقت قصير، تم الإعلان عن اختيار مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي، خليفة لوالده.

وكان ترامب، قد قال سابقا إن مجتبى خامنئي لن يكون قائدا مناسبا.

وصرح ترامب، لموقع "أكسيوس" الإخباري الأسبوع الماضي قائلا: "إنهم يضيعون وقتهم. ابن خامنئي لا يتمتع بوزن قوي".