تركيا تنشر طائرات مقاتلة وأنظمة دفاعية في شمال قبرص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، نشر ست طائرات مقاتلة من طراز اف -16 وأنظمة دفاع جوي في شمال قبرص.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الصراع الناجم عن الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، مما أدى لتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة على الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط - المنقسمة بين دولة تركية منشقة في الشمال والدولة اليونانية في الجنوب، العضوة بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة، عبر منصة "إكس"، إن إرسال المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي يهدف لتعزيز أمن شمال قبرص "في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة" في إشارة بصفة خاصة إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية بناء على التطورات.