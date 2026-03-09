ماليزيا: مستعدون لدعم جهود وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم استعداد بلاده لدعم أي جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار عبر المفاوضات في الشرق الأوسط، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال إبراهيم، في تدوينة نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، إن بلاده "مستعدة لدعم كل الجهود الموثوقة التي تهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار من خلال المفاوضات".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل "عاجل وحاسم" قبل أن يؤدي النزاع إلى سقوط مزيد من الضحايا أو اتساع رقعة الصراع ليشمل دولا أخرى.

ووصف رئيس الوزراء الماليزي الوضع في الشرق الأوسط بأنه "مقلق جدا".

ولفت إلى أن الهجمات طالت دولا في المنطقة واستهدفت بنى تحتية تؤثر في ملايين الأشخاص، إضافة إلى تهديد طرق حيوية لنقل النفط والتجارة البحرية، "وهو ما قد تتجاوز تداعياته حدود المنطقة".

وشدد على ضرورة "إبقاء باب الحوار مفتوحا رغم وجود أصوات تدعو إلى تبني مواقف متشددة في مواجهة الأزمة".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

​​​​​​​وتستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وبأضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة.