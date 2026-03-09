الاتحاد الإنجليزي يغرم رودري بسبب انتقاد التحكيم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بسبب انتقاده التحكيم عقب مباراة توتنهام في فبراير الماضي.

وغرم الاتحاد الإنجليزي رودري 80 ألف جنيه استرليني مع تحذير بشأن سلوكه في المستقبل، وذلك بعد جلسة استماع.

وكتب الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم، الإثنين: «فرضت لجنة تنظيمية مستقلة عقوبات على رودري بسبب التصريحات الإعلامية التي أدلى بها بعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي يوم الأحد 1 فبراير».

وأضاف البيان: «رودري تصرف بطريقة غير لائقة خلال مقابلة إعلامية بعد المباراة، من خلال الإدلاء بتعليقات توحي بوجود تحيز أو تشكك في نزاهة حكم المباراة أو طاقم التحكيم، وذلك بما يخالف القاعدة E3.1 للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم».

وتعادل مانشستر سيتي مع توتنهام 2-2، في فبراير الماضي، وعقب المباراة قال رودري إن الحكم كلف فريقه نقطتين ثمينتين بقراره عدم احتساب خطأ دومينيك سولانكي ضد مارك جيهي في الهدف الأول.