كاتس: الشعب الإيراني وحده القادر على وضع حد لهذا الصراع بنضال حازم

حرض وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإيرانيين ضد حكومتهم، وقال إن الصراع "متصاعد".

جاء ذلك في كلمة مصورة له، السبت، خلال تقييم للوضع الأمني في مقر وزارة الدفاع (كرياه) بتل أبيب، رفقة رئيس الأركان إيال زامير.

وقال كاتس: "الصراع ضد إيران يتصاعد، وندخل المرحلة الحاسمة التي ستستمر ما دام ذلك ضروريا".

ومحرضا الإيرانيين ضد حكومتهم، أضاف: "الشعب الإيراني وحده القادر على وضع حد لهذا الصراع بنضال حازم، حتى يسقط النظام الإرهابي وتنجو إيران"، وفق تعبيراته.

وسبق أن حرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإيرانيين ضد حكومتهم، ولكن ذلك لم يلق استجابة.

يأتي ذلك رغم إقرار نتنياهو، الخميس، بصعوبة "إسقاط النظام الإيراني"، قائلا في مؤتمر صحفي: "ليس من المؤكد أن ذلك سيحدث".

ومنذ 28 فبراير الفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



