اقتربت بطولة كأس مصر 2025-26 من نهايتها بعدما حسم فريق طلائع الجيش الفوز ضد سيراميكا مساء أمس الجمعة.

وفاز طلائع الجيش على سيراميكا كليوباترا، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب طلائع الجيش مع زد في الدور نصف النهائي، على أن يقام نصف النهائي الآخر بين إنبي الصاعد على حساب المصرية للاتصالات، مع الصاعد بين بيراميدز وبتروجت التي تسلعب في الدور ربع النهائي.

وبالتالي فإن الأندية المتأهلة والتي من الممكن أن تحسم اللقب في النهائي هم: "إنبي، بيراميدز، زد، طلائع الجيش وبتروجت".

كأس مصر.. بطل جديد يلوح في الآفق

وقد تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس مصر ولادة بطل جديد للمسابقة الأقدم في الكرة المصرية، فمن الـ 5 فرق فاز فريقين فقط بالبطولة عبر التاريخ وهم: "إنبي في عامي 2005 و2011، وبيراميدز الذي فاز باللقب الوحيد في تاريخه في نسخة 2024.

قد يكون هناك بطلًا جديدًا للكأس

1- إنبي.. مرتين (2005 و2011).

2- بيراميدز.. (2024).

3- زد.. لم يتوج بها.

4- طلائع الجيش.. لم يتوج بها.

5- بتروجت.. لم يتوج بها.