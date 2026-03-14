أبو الغيط يدين الغارات الإسرائيلية على مقدرات الدولة اللبنانية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية المتتالية على أعيان مدنية ومقدرات تابعة للدولة اللبنانية، بما في ذلك الجسور التي فجرتها قوات الاحتلال، والغارات المتواترة على مناطق سكنية في بيروت، والتي تنطوي على مخاطر شديدة على المدنيين.

وعبر الأمين العام عن التضامن الكامل مع الدولة اللبنانية التي تسعى بكل سبيل لتفادي التورط في الحرب الدائرة في المنطقة، فيما تصر ميليشيا حزب الله على تعريض لبنان وشعبه ومقدراته لمخاطر متزايدة.

وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام التأكيد على التضامن الكامل مع قرار الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، والسعي لتحقيق حصرية السلاح بشكل فعلي، مشددا على أن خطط إسرائيل لإعادة احتلال أراض لبنانية تعكس سياسة توسعية مرفوضة ومدانة بالإضافة إلى اعاقتها لفرص تطبيق قرار الحكومة اللبنانية.