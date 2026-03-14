إيران تعلن استهداف جهاز الاستخبارات العسكرية وقواعد جوية بإسرائيل

أعلن الجيش الإيراني، أنه استهدف في إسرائيل جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، ووحدة 8200 للعمليات السيبرانية ومعالجة البيانات، إضافة إلى بعض القواعد الجوية، بواسطة طائرات مسيّرة.

وقال الجيش الإيراني، في بيان نشره السبت، إنه استهدف صباح اليوم "جهاز الاستخبارات (أمان) الموجود في الأراضي المحتلة، ووحدة 8200 للعمليات السيبرانية ومعالجة البيانات، إضافة إلى مكان تجمع عدد من مقاتلي النظام المحتل، وذلك عبر هجمات بطائرات مسيّرة".

وذكر أن الاستهداف جاء إحياء لذكرى قادة إيران الذين قتلوا خلال الهجمات على البلاد.

وتوعد بأن الهجمات ستتواصل وأنه سيتم "الثأر من الأعداء على الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين الإيرانيين".

ومنذ 28 فبراير الفائت تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

وتستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



