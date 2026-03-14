وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يواصل موجة قوية من الهجمات على طهران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الصراع مع إيران يدخل "مرحلة حاسمة"، وذلك خلال تقييم أمني عقده صباح اليوم.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هنأ كاتس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على توجيه "ضربة قاسية" إلى جزيرة النفط الإيرانية الرئيسية خرج الليلة الماضية، واصفا ذلك بأنه "رد مناسب على حقول الألغام في مضيق هرمز".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها استهدفت سفنا كانت تزرع ألغاما بالقرب من مضيق هرمز، في حين نفت إيران قيامها بزرع متفجرات في الممر الملاحي.

وأضاف كاتس في تصريحاته صباح اليوم أن سلاح الجو الإسرائيلي يواصل "موجة قوية من الهجمات على طهران وفي أنحاء إيران"، لكنه قال إن الشعب الإيراني وحده قادر على إنهاء الصراع عبر إسقاط النظام.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفعتين من الصواريخ أُطلقتا من إيران باتجاه إسرائيل، وذلك خلال نصف الساعة الماضية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت هيئة البث الإيرانية عبر تطبيق "تيليجرام" أن موجة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجار ضخم في تل أبيب، نتيجة الضربات الإيرانية.