وكالة شفق نيوز: تدمير منظومة اتصالات بالهجوم على السفارة الأمريكية

قالت وسائل إعلام عراقية، السبت، إن الهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد أسفر عن "تدمير منظومة للاتصالات الفضائية".

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني مسئول، لم تُسمه، قوله: "تدمير منظومة للاتصالات الفضائية جراء الهجوم الذي استهدف مقر السفارة الأمريكية في بغداد".

وأوضح المصدر أن المنظومة المتضررة كانت مخصصة "لتأمين وتبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للكوادر الدبلوماسية والموظفين داخل المجمع".

وأشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "سي رام" لم تتمكن من اعتراض الطائرة المسيرة "مجهولة الهوية"، التي نفذت الهجوم، رغم قربها من موقع الاستهداف، ما أدى إلى إصابة المنظومة الفضائية بشكل مباشر.

وحتى الساعة 09:40 (بتوقيت جرينتش)، لم يصدر تعقيب رسمي من الجانب الأمريكي أو العراقي بشأن الهجوم.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وكالة أسوشييتد برس بتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجوم صاروخي، مخلفا بعض الأضرار، حيث سقط صاروخ ضرب مهبط مروحيات داخل السفارة.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من داخل مجمع السفارة فور الإبلاغ عن الضربة الصاروخية، بحسب الوكالة الأمريكية.

وقبل نحو أسبوع، دعت السفارة، في بيان، رعايا الولايات المتحدة بالعراق إلى مغادرتها "في أقرب وقت"، في ظل استمرار ما قالت إنها "تهديدات من إيران والميليشيات المتحالفة معها".

وآنذاك، أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، تنفيذ 24 عملية عسكرية استهدفت قواعد أمريكية في العراق والمنطقة خلال يوم واحد.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.