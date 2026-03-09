نجح الفريق الطبي بوحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى كفر الدوار العام في إنقاذ 4 حالات مرضية متتابعة في يوم واحد، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بالبحيرة، وذلك بعد استقبالهم في أوقات متفاوتة على مدار اليوم وهم يعانون من أعراض الإصابة بجلطات مخية.

وبعد الفحص الكامل تبين وجود جلطات بالمخ، وعلى الفور تم التنسيق مع فريق وحدة إذابة الجلطة بالمستشفى، حيث جرى التعامل مع الحالات وحجزها بوحدة إذابة الجلطة الدماغية، وبدأ إعطاؤهم العقار المذيب للجلطة في الوقت المناسب دون تأخير أو انتظار.

واستقرت الحالات صحيًا وبحالة جيدة، وتم وضعهم تحت الملاحظة في وحدة إذابة الجلطة بالمستشفى.

وأوضح الدكتور ياسر أبومصطفى، مدير مستشفى كفر الدوار العام، أنه تحقق تحسن إكلينيكي ملحوظ وكبير في الحالات نتيجة سرعة التشخيص ودقة التنفيذ في الوقت المناسب، والالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة من فريق العمل المكون من الأطباء المقيمين والأخصائيين والاستشاريين ورئيس القسم.

وأكد أن هذا الإنجاز ثمرة العمل الجماعي المنظم داخل وحدة السكتة الدماغية، والتكامل بين أقسام الطوارئ والأشعة والعناية المركزة والصيدلة الإكلينيكية والتمريض، بما يعكس تطور مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الجلطات المخية داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تقديره لجهود الفريق الطبي الذي ساهم في إنقاذ المرضى الأربعة، ووجّه الشكر لجميع العاملين بوحدة إذابة الجلطة الدماغية بمستشفى كفر الدوار، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بصورة دائمة ومستمرة، لتقديم وتوفير خدمات طبية في كافة التخصصات، خاصة التخصصات الحرجة والدقيقة والحالات الطارئة.

وأشار عساف إلى أهمية نشر الوعي بشأن الأعراض الأولية للجلطة الدماغية، وضرورة التوجه إلى المستشفى قبل مرور أربع ساعات على بداية ظهور الأعراض.

كما أوضح أن تكلفة العلاج بعقار إذابة الجلطة الدماغية تتحملها الدولة بالكامل، دون تحميل المريض أي أعباء مالية.

جدير بالذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة تُعد الأولى على مستوى وزارة الصحة بالجمهورية التي يوجد بها 9 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، حيث توجد 8 وحدات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة، وهي: إيتاي البارود، وكفر الدوار العام، ورشيد، وصدر دمنهور، والمحمودية، وإدكو، وحوش عيسى، وأبو المطامير، إضافة إلى وحدة أخرى بمستشفى دمنهور التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.