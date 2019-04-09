ظهور رسالة جديدة بعد اعتقال ألماني يشتبه في إرساله رسائل تهديد بقنابل

شهدت ألمانيا ظهور رسالة تهديد إلكترونية جديدة (ايميل) وذلك بعد أن اعتقلت السلطات شخصا يُشْتَبَه في أن وراء إرسال رسائل إلكترونية في جميع أنحاء البلاد تهدد بشن هجمات بقنابل كما تتضمن محتوي يمينيا متطرفا.

وقالت محطة ( آر بي بي) في العاصمة برلين، الاثنين، إن الرسالة الجديدة موجهة ضد مارجريته كوبرز، المدعية العامة في برلين، واضافت أن برنامج (ماجاتسين) الذي تبثه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) لديه نسخة من الرسالة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الادعاء العام في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها لا تستطيع تأكيد صحة هذا الأمر، وأضافت أنها لا تعرف أي شيء عن هذه الرسالة.

ونقلت محطة (آر بي بي) من الرسالة القول:" بالتأكيد أنتم لا تريدون أن يحدث شيء في يوم من الأيام للسيدة المدعية العامة مارجريته كوبرز أم ماذا؟"، وطالبت مجموعة مزعومة باسم "اوركسترا الانقلاب" في الرسالة بمئة مليون يورو بالعملة الافتراضية (مونيرو).

وهددت المجموعة بنشوء مجموعة إرهابية جديدة إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها، وأضافت :" سنبذل كل شيء حتى تعود المذابح مرة أخرى في هذا البلد وحتى لا يشعر يهودي أو مسلم أو صحفيون أو ساسة يساريون بالأمان".

ومن المفترض أن الرسالة الإلكترونية قد تم إرسالها مساء أمس الأحد، وذلك في أعقاب إيداع المشتبه به في إرسال سلسلة الرسائل الأولى، الحبس الاحتياطي.

كانت متحدثة باسم الادعاء العام في برلين صرحت أول أمس السبت عن المشتبه به قائلة:" حسب الوضع الحالي، فإنه يبدو أنه كان يتصرف بمفرده"، وأضافت أن التحقيقات لم تسفر عن أدلة تفيد بوجود شركاء للمشتبه به.

وفي تصريحات لبرنامج القناة الأولى، قال مصطفى كابلان، المحامي بمدينة كولونيا والذي ورد اسمه في الرسالة، إنه يتوقع أن شبكة تقف وراء رسائل التهديد المعروفة والتي زاد عددها عن 200 رسالة.

كانت متحدثة باسم الادعاء العام في برلين أعلنت أول أمس إصدار أمر اعتقال بحق مواطن من ولاية شلزفيج هولشتاين يُشْتَبَه في أنه وراء سلسلة من رسائل البريد الالكتروني تضمنت تهديدات بشن هجمات بقنابل، ومحتوى يمينيا متطرفا.

وأوضحت المتحدثة أنه خلال تحليل المواد المكتوبة التي كانت بحوزة المشتبه به، تم العثور على قرائن تفيد بأن " الرجل ادعى أنه خبير في كيفية صنع قنبلة".

في الوقت نفسه، قالت المتحدثة إن تحليل المواد التي جرى العثور عليها، لم ينته بعد وسيستغرق " بعض الوقت".

وذكر الادعاء أن الرسائل التي تم إرسالها منذ نيسان/أبريل الماضي كان يتم توقيعها بعبارة " الهجوم الاشتراكي القومي (النازي)".