الدفاع الجزائرية: القبض على عنصري دعم وتدمير مخبأ للإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان (شمال غرب)، إضافة إلى تدمير مخبأ للإرهابيين بولاية سكيكدة (شمال).

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت دورية للجيش أمس بولاية (تلمسان) عنصري دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت ودمرت دورية أخرى مخبأ للإرهابيين يحوي 4 قنابل تقليدية الصنع و7 صواعق وأغراض أخرى بسكيكدة.

وأشارت إلى أن قوات الجيش أوقفت خلال عمليات مختلفة بكل من جانت وتمنراست وعين قزام (جنوب) 95 منقبًا عن الذهب وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و39 مولدًا كهربائيًا و28 مطرقة ضغط، موضحًا أن قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع الجيش) ضبطت 12 تاجر مخدرات، وضبطت 49 كجم مخدرات و2150 قرصًا مهلوسًا بكل من غليزان (شمال غرب) وورقلة (شرق).